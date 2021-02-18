Недорогой смартфон Redmi Note 9T появился в продаже в России

Модель предлагается на российском рынке в двух конфигурациях по цене от 20 490 рублей.

Новинка Redmi Note 9T стала доступна для покупки в нашей стране. Этот аппарат относится к сегменту среднебюджетных и доступен в конфигурации 4/64 и 4/128 ГБ.

Их оценили в 20 490 и 21 090 рублей. Клиенту на выбор предлагают черный и фиолетовый вариант смартфона.

В нем установлен экран диагональю 6,53 дюйма и разрешением FHD+. Селфи-камера в новинке имеет разрешение 13 Мп, а в основной камере установлены модули на 48, 8 и 2 Мп.

Работает Redmi Note 9T на базе процессора Dimensity 800U, а за его автономность отвечает батарея на 5 000 мАч. Последняя имеет поддержку 18-ватной зарядки.