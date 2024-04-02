Недорогой смартфон Realme 12X 5G получил управление с помощью жестов

В Индии был представлен новый бюджетный смартфон realme 12X 5G, который, скорее всего, вскоре появится на российском рынке.

Одной из особенностей этого устройства является возможность управлять им с помощью жестов, не касаясь экрана. Например, пользователь может ответить на звонок, переключить трек или заглушить будильник одним взмахом руки.

Еще одной интересной особенностью является Mini Capsule 2.0, аналог «Динамического острова» в iPhone, который позволяет отображать уведомления, уровень заряда батареи и другую информацию в небольшом окне рядом с фронтальной камерой.

Также в realme 12X 5G доступен режим езды, который поможет водителям автомобилей или велосипедистам. В этом режиме кнопки становятся крупнее, а на главном экране отображается навигатор, плеер и быстрый доступ к контактам.

Смартфон оснащен экраном размером 6,72 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ и имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. У смартфона также есть основная камера на 50 Мп, портретная камера на 2 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Операционная система realme 12X 5G — Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Смартфон также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, аудиоразъемом 3,5 мм, стереодинамиками, слотом для двух SIM-карт, функцией распознавания лица и поддержкой Hi-Res Audio.

realme 12X 5G уже появился в продаже в Индии. На других рынках он может появиться не во всех конфигурациях, возможно, только с 8 ГБ оперативной памяти.

Цены на устройство в Индии составляют 11 999, 12 999 и 14 999 рупий для версий с 4+128 ГБ, 6+128 ГБ и 8+128 ГБ соответственно.

Источник