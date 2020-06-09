Недорогой смартфон Oppo A52 вышел на российский рынок

Oppo в России представила новый недорогой смартфон с большим экраном и процессором от компании Qualcomm.

Новая модель Oppo A52 получила ряд фирменных технологий, среди которых интеллектуальный режим при создании селфи и ночной режим Ultra Night 2.0.

В новинке установили 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 точек. Максимальная яркость экрана составляет 480 кд/м2, причем за регулировку подсветки при изменении освещённости отвечает фирменная технология Sunlight Screen.

Аппарат оснастили стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и автоматической регулировкой громкости.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 665. Его производитель дополнил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.

За автономность Oppo A52 отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, которая способна пополнить заряд аккумулятора от 0 до 50% всего за 45 минут.

В верхнем левом углу дисплея установили 8 Мп камеру для селфи, которая поддерживает новый алгоритм обработки изображений AI SelfieTune.

На обратной стороне смартфона размещена камера с датчиками 12, 8, 2 и 2 Мп. Oppo A52 можно купить за 17 990 рублей.