Новинка будет представлен на российском рынке в одной конфигурации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Недорогой смартфон Honor 8A Prime появился в России по цене 9 990 рублей. В этом аппарате установили 6,09-дюймовый экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, которая имеет модуль на 8 Мп.

На задней панели будет камера с 13 Мп датчиком. Работает смартфон на процессоре MediaTek Helio P35 MT6765, а за его автономность отвечает аккумулятор на 3 020 мАч.

Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели. Еще стоит отметить в модели наличие NFC и аудиосистему с технологией SmartPA.

В продаже Honor 8A Prime будет предлагаться в темно-синем, полночном черном и изумрудно-зеленом цвете.