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Недорогой Samsung Galaxy M01s оказался клоном Galaxy A10s

01.07.2020 14:24

Бюджетная модель смартфона Galaxy M01s появилась на официальном сайте компании Google, благодаря которому стали известны его характеристики.
Оказалось, что новинка вовсе не является таковой, так как представляет собой Galaxy A10s. У этих смартфонов даже одинаковое обозначение.

Таким образом, становится не секретом, что в Samsung Galaxy M01s будет оснащен процессором MediaTek Helio P22, который дополнят 2 или 3 ГБ оперативной памяти.

Экран новинки имеет диагональ 6,2 дюйма, а его разрешение составит 1520 х 720.

Во фронтальной камере компания предложит сенсор на 8 Мп, а в основной будет два датчика, где один имеет разрешение 13 Мп, а второй – 2 Мп.

Еще в смартфоне на задней панели установят сканер отпечатков пальцев, а также в нем будет microSD и порт microUSB.

Недорогой Samsung Galaxy M01s оказался клоном Galaxy A10s

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