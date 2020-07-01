Недорогой Samsung Galaxy M01s оказался клоном Galaxy A10s

Бюджетная модель смартфона Galaxy M01s появилась на официальном сайте компании Google, благодаря которому стали известны его характеристики.

Оказалось, что новинка вовсе не является таковой, так как представляет собой Galaxy A10s. У этих смартфонов даже одинаковое обозначение.

Таким образом, становится не секретом, что в Samsung Galaxy M01s будет оснащен процессором MediaTek Helio P22, который дополнят 2 или 3 ГБ оперативной памяти.

Экран новинки имеет диагональ 6,2 дюйма, а его разрешение составит 1520 х 720.

Во фронтальной камере компания предложит сенсор на 8 Мп, а в основной будет два датчика, где один имеет разрешение 13 Мп, а второй – 2 Мп.

Еще в смартфоне на задней панели установят сканер отпечатков пальцев, а также в нем будет microSD и порт microUSB.