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Недорогой Samsung Galaxy A21 полностью раскрыли до анонса

14.05.2020 12:15

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21 уже скоро будет представлен официально, а до анонса инсайдеры слили в сеть все характеристики новинки и даже назвали ее стоимость. Недорогой Samsung Galaxy A21 полностью раскрыли до анонса
Как выяснили источники, новый Samsung Galaxy A21 будет оснащен TFT-экраном, разрешение которого составит 1600×720 точек.

Его диагональ составит 6,5 дюйма и в нем будет небольшой вырез, предназначенный для селфи-камера на 13 Мп. На задней панели расположится сканер отпечатков пальцев и будет четверная камера.

Пока известно, что в последней будет 48 Мп основной датчик, 8 Мп сенсор и 2 Мп модуль для макросъемки. Работать смартфон будет на процессоре Exynos 850, а дополнит его 3 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ ПЗУ.

Автономность Samsung Galaxy A21 обеспечит батарея на 5 000 мАч. Что касается операционной системы, то в модели будет Android 10 с оболочкой One UI.

Стоимость Galaxy A21 в версии 3/32 Гб составит 199 евро, а вариант 3/63 Гб обойдется в 209 евро.

Недорогой Samsung Galaxy A21 полностью раскрыли до анонса Недорогой Samsung Galaxy A21 полностью раскрыли до анонса

Недорогой Samsung Galaxy A21 полностью раскрыли до анонса

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