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Недорогой, но стильный смартфон Realme 12X обойдется дешевле 20 тыс. рублей

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На рынке появился доступный и стильный смартфон realme 12X, стоимость которого в Китае составляет менее 20 000 рублей.

Недорогой, но стильный смартфон Realme 12X обойдется дешевле 20 тыс. рублей

Пока состоялась премьера смартфона на китайском рынке, где продажи запланированы на 1 апреля, а позднее компания представит и глобальный вариант.

Смартфон realme 12X позиционируется как конкурент бюджетным моделям от Redmi и Samsung, но визуально отличается более роскошным дизайном.

Недорогой, но стильный смартфон Realme 12X обойдется дешевле 20 тыс. рублей

Новинка оснащена 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц и на лицевой стороне установлена 8-мегапиксельная камера для селфи. Основная камера имеет основной модуль на 50 Мп, который дополнен датчиками на 2 и 8 Мп.

Работает устройство на базе процессора MediaTek Dimensity 6100+, который дополнен 12 Гб оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Недорогой, но стильный смартфон Realme 12X обойдется дешевле 20 тыс. рублей

За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки.

realme 12X также оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой стороне, стереодинамиками и слотом для двух SIM-карт.

Корпус изготовлен из пластика и имеет защиту от брызг и пыли по стандарту IP54. Телефон имеет компактные размеры и легкий вес (толщина 7,89 мм, вес 190 грамм). Что касается цен, то версия 12/256 ГБ в Китае оценена в 1399 юаней, а это около 18 тыс. рублей. Конфигурация 12/512 ГБ обойдется чуть дороже 20,5 тыс. рублей.

Недорогой, но стильный смартфон Realme 12X обойдется дешевле 20 тыс. рублей

 

 

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