Недорогой монитор ViewSonic VG2456 получил ряд особенностей

Недорогой монитор ViewSonic VG2456 получил ряд особенностей11.02.2020 23:16
ViewSonic представила монитор VG2456. Он представляет собой 24-дюймовую модель с разрешением 1920х1080 пикселей и рядом особенностей.
Американская компания в свою новинку установила порт Gigabit Ethernet и четыре USB 3.2, два из которых выполнены в стандарте USB Type-A, а остальные это USB Type-B и USB Type-С.
К компьютеру монитор подключается через DisplayPort или HDMI 1.4.
Новинку еще оснастили двумя динамиками мощностью 2 Вт.
Отмечается, что питание через USB Type-С можно подать питание на ноутбук, причем обеспечивается отдача 60 Вт.
ViewSonic VG2456 оснащен IPS матрицей и подставкой с регулировкой высоты и наклона.
Также панель можно поворачивать на 120 градусов и менять ориентацию экрана. Стоимость новинки составляет 275 долларов.
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