Недорогой монитор ViewSonic VG2456 получил ряд особенностей

ViewSonic представила монитор VG2456. Он представляет собой 24-дюймовую модель с разрешением 1920х1080 пикселей и рядом особенностей.

Американская компания в свою новинку установила порт Gigabit Ethernet и четыре USB 3.2, два из которых выполнены в стандарте USB Type-A, а остальные это USB Type-B и USB Type-С.

К компьютеру монитор подключается через DisplayPort или HDMI 1.4.

Новинку еще оснастили двумя динамиками мощностью 2 Вт.

Отмечается, что питание через USB Type-С можно подать питание на ноутбук, причем обеспечивается отдача 60 Вт.

ViewSonic VG2456 оснащен IPS матрицей и подставкой с регулировкой высоты и наклона.

Также панель можно поворачивать на 120 градусов и менять ориентацию экрана. Стоимость новинки составляет 275 долларов.