Недорогой и популярный Honor 8X обновился до Android 10 в Европе

Бренд Honor на территории Европы начал распространять обновление до прошивки EMUI 10, созданной на базе операционной системы Android 10.

Это уже стабильное обновление для смартфона, тогда как ранее прошивку начали получать в Китае и Индии. Прошивка имеет номер 10.0.0.175 и для нее требуется 3,58 ГБ памяти.

При этом в некоторых странах EMUI 10 имеет номер 10.0.0.170 и «весит» 3,53 ГБ.

Перед обновлением производитель рекомендует создать резервную копию, а само обновление можно получить в настройках смартфона.