Недорогой флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite показали на фото

В сети распространили первое фото, на котором показали новый недорогой аппарат от китайской компании Xiaomi.

Речь идет о самом доступном смартфоне из флагманской линейки компании Xiaomi Mi 11 Lite.

Новинка в плане дизайна повторяет обычный Xiaomi Mi 11, за исключением экрана, который в новинке оказался плоским, а не изогнутым.

Предварительно известно, что в смартфоне установят процессор Snapdragon 720 или 732G, а оперативной памяти в нем будет 6 ГБ, тогда как встроенной предложат 64 или 128 ГБ.

За автономную работу Xiaomi Mi 11 Lite ответит батарея на 4 250 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Что касается камеры, то на задней панели она будет иметь несколько модулей, среди которых датчик на 64, 8 и 5 Мп.

Также сообщается о наличии в смартфоне ЖК-экрана с частотой обновления 120 Гц. Еще один источник недавно сообщил, что дисплей в модели будет OLED с 90 Гц.