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Недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi появился в продаже

16.07.2020 10:53

Бренд Redmi сообщил о старте продаж нового телевизора Redmi Х50, который уже представлен моделями с экранами диагональю 55 и 65 дюймов. Недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi появился в продаже
Теперь в продаже появился недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi, который продают по цене от 270 долларов. Эта панель имеет экран с разрешением 4К и тонкие рамки.

Младшая модель получила 85-процентный охват цветового пространства NTSC и частоту обновления изображения 60 Гц.

Еще в телевизоре заявлена технология MEMC, которая делает воспроизведение контента более плавным. Динамиков в панели четыре с мощностью 12,5 Вт каждый.

Заявлен еще и сабвуфер. Процессор в новинке имеет четыре ядра, оперативной памяти предложат 2 ГБ, а постоянно будет 32 ГБ. Кроме этого стоит отметить поддержку голосового управления.

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