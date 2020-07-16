Недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi появился в продаже

Недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi появился в продаже16.07.2020 10:53
Бренд Redmi сообщил о старте продаж нового телевизора Redmi Х50, который уже представлен моделями с экранами диагональю 55 и 65 дюймов.
Теперь в продаже появился недорогой 50-дюймовый 4K-телевизор Redmi, который продают по цене от 270 долларов. Эта панель имеет экран с разрешением 4К и тонкие рамки.
Младшая модель получила 85-процентный охват цветового пространства NTSC и частоту обновления изображения 60 Гц.
Еще в телевизоре заявлена технология MEMC, которая делает воспроизведение контента более плавным. Динамиков в панели четыре с мощностью 12,5 Вт каждый.
Заявлен еще и сабвуфер. Процессор в новинке имеет четыре ядра, оперативной памяти предложат 2 ГБ, а постоянно будет 32 ГБ. Кроме этого стоит отметить поддержку голосового управления.
Просмотры:Метки: Redmi