Недорогие смартфоны от компании Huawei исчезли из магазинов Китая

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на представителей магазинов.

По информации китайских СМИ, модели смартфонов компании Huawei начального и среднего уровня практически невозможно найти в магазинах.

Самым доступным устройством стал Nova 8 Pro в версии по цене 620 долларов.

В наличии присутствуют только дорогие модели, тогда как доступные смартфоны почти невозможно найти на полках магазинов.

Виноват в этой ситуации дефицит комплектующих, который привел к тому, что компания вынуждена была прекратить выпуск смартфонов начального и среднего уровня.

К тому же у Huawei на фоне санкций со стороны США сделали невозможной для компании закупку микросхем для своих смартфонов заранее.