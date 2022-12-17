Недорогие смартфоны Oppo оснастят перископными объективами с оптическим зумом

Китайская компания готовит новую серию смартфонов, которая будет относится к линейке среднего уровня и в ней уже начнут устанавливать перископные телеобъективы с оптическим зумом.

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo сейчас ведет разработку линейки смартфонов под кодовым названием PHU110. Вся эта серия будет оснащена перископным телеобъективом с оптическим зумом

По мнению инсайдера, Oppo в дальнейшем будет во всех смартфонах среднего уровня применять перископные телеобъективы.

Серия PHU110 выйдет только в следующем году, и она будет относится к К-серии или Reno.