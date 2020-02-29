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Недорогие смартфоны Huawei начали получать EMUI 10 на базе Android 10

29.02.2020 13:59

Huawei начала распространять новую версию Android на бюджетные смартфоны.

Так, владельцы Huawei Y9s сообщают, что на их смартфоны поступило обновление EMUI 10, в основе которого лежит Android 10.
Обновление «весит» 3,5 ГБ и как сообщается, в нем есть все сервисы Google, поэтому владельцам смартфонов не стоит переживать, что у них исчезнут привычные для них приложения от американской компании.

Напомним, в EMUI 10 внесено большое количество изменений, среди которых новые темы, измененненные иконки и анимация, а также ряд технологий, улучшающих работу смартфона как в обычном режиме, так и во время запущенной игры.

Помимо этого, китайская компания пообещала в марте выпустить EMUI 10 для смартфонов Huawei Mate 10 Pro.

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