Недорогие смартфоны Huawei начали получать EMUI 10 на базе Android 10

Huawei начала распространять новую версию Android на бюджетные смартфоны.

Так, владельцы Huawei Y9s сообщают, что на их смартфоны поступило обновление EMUI 10, в основе которого лежит Android 10.

Обновление «весит» 3,5 ГБ и как сообщается, в нем есть все сервисы Google, поэтому владельцам смартфонов не стоит переживать, что у них исчезнут привычные для них приложения от американской компании.

Напомним, в EMUI 10 внесено большое количество изменений, среди которых новые темы, измененненные иконки и анимация, а также ряд технологий, улучшающих работу смартфона как в обычном режиме, так и во время запущенной игры.

Помимо этого, китайская компания пообещала в марте выпустить EMUI 10 для смартфонов Huawei Mate 10 Pro.