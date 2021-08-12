На недавнем мероприятии Galaxy Unpacked Samsung представила носимые устройства серии Galaxy Watch4, а также складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 и наушники Galaxy Buds2 TWS.

Недавно выпущенные Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic работают под управлением последней версии Wear OS 3, разработанной совместно Google и Samsung. Но, в отличие от своих предшественников, новые умные часы от Samsung несовместимы с iOS от Apple.

Это означает, что пользователи серии Samsung Galaxy Watch4 не смогут подключить свое носимое устройство к iPhone. Samsung также оговорила, что новые смартфоны могут работать в паре только со смартфонами под управлением Android 6.0 или более поздней версии.

Кроме того, компания заявила, что активация устройства доступна только после подключения к смартфону, который поддерживает Google Mobile Services (GMS) и на котором установлены Play Services и Play Store.

Компания пояснила, что более старые Galaxy Watch сохранят совместимость с iOS. Samsung добавила поддержку устройств iOS на своих носимых устройствах с запуском Gear 2 в 2016 году, и все последующие модели поддерживают iOS. Все эти продукты от Samsung работают под управлением собственной операционной системы Tizen .

Учитывая, что смарт-часы последнего поколения от Samsung работают на платформе WearOS, еще неизвестно, будет ли поддержка iOS недоступна для всех устройств, работающих на WearOS, что маловероятно.

Источник — Astera.