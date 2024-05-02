Недавнее обновление Windows вызвало проблемы с VPN-подключениями

Недавнее обновление безопасности для операционных систем Windows 10 и Windows 11, известное как KB5036893, вызвало проблемы с VPN-подключениями.

Microsoft официально подтвердила наличие этой проблемы и сообщила о том, что в настоящее время у них нет решения. Компания заявила, что они работают над исправлением и обещали предоставить обновленную информацию в ближайшее время.

Обновление KB5036893, которое может приводить к сбоям в работе VPN, затрагивает различные версии Windows, включая Windows 11 (23H2, 22H2 и 21H2) и Windows 10 (22H2 и 21H2).

Пользователям, столкнувшимся с проблемами при использовании VPN-сервисов, рекомендуется сообщать о проблеме через приложение Get Help.

Один из возможных способов решения проблемы с VPN-подключениями заключается в удалении обновления безопасности KB5036893.