Последнее обновление для операционных систем Windows 10 и 11 стало причиной проблем в работе популярных браузеров.

В частности, недавнее обновление Windows сломало браузеры Chrome, Edge и Firefox, которые после обновления перестали запускаться.

О проблемах стали сообщать пользователи. Большинство из них сообщили, что при попытке на ПК открыть браузер возникает ошибка «Не удалось правильно запустить приложение (0xc0000022)».

Предполагается, что проблемы могут возникать из-за ошибки совместимости, которая также появилась и между антивирусом ESET и обновлением.