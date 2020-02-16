Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Эксперты считают, что некоторые функции в смартфонах нужно отключать, чтобы они не потребляли ресурсы аппарата.

Так, пользователю рекомендуют в настройках смартфона отключать Task Killers, так как они блокируют важные функции, а из-за этого владелец аппарата может пропустить обновление.

При этом Task Killers служит для освобождения оперативной памяти.

Еще советуют выключить автоматическое обновление, так как его лучше устанавливать позже, когда уже подтвердилась информация, что обновление стабильное и в нем нет критических ошибок.

Помимо этого, следует удалить предустановленные программы, так как через них производитель смартфона может получать данные о пользователе.

Еще эксперты посоветовали отключать в операционной системе анимацию, рекламу и LTE частоты, которые не используется.