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Названы цены на все версии новых iPhone 12

24.04.2020 16:18

Новое поколение флагманских смартфонов iPhone по традиции должно дебютировать только в сентябре этого года.
Впрочем, не исключается, что дебют будет перенесен на более поздние сроки.

При этом уже инсайдер смог назвать все цены на линейку флагманов iPhone 12. Если верить этому источнику, то стоимость новых смартфонов окажется ниже, чем у предшественников.

Например, самому доступному смартфону компании приписывают ценник в 600-700 долларов, тогда как его предшественник на старте продаж стоил 700 долларов.

Уже известно, что у этой модели будет 5,4-дюймовый OLED от китайской BOE. Как известно, американцы решили использовать китайские панели вместо тех, что предлагает LG или Samsung.

Что касается следующей модели смартфонов в линейке, то это будет iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном и ее ценник составит 750 долларов.

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут иметь экраны диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Их стоимость составит 1 000 и 1 100 долларов соответственно.

Названы цены на все версии новых iPhone 12

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