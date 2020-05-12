Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Новые простые кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России появятся в третьем квартале. Их в магазинах будут предлагать по рекомендованной розничной цене 2390 и 2990 рублей соответственно.

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.

В Nokia 125 есть несколько игр, среди которых «Змейка», а еще в аппарате есть VGA камера со светодиодной фотовспышкой, FM-радио и батарея на 1020 мАч.

Новая версия Nokia 150 уже оснащена Bluetooth, встроенной антенной для FM радио, MP3 плеером, поддержкой карт памяти до 32 ГБ и камерой 0,3 Мп. Батарея в новинке на 1020 мАч. Телефоны работают под управлением Series 30+.

На российском рынке Nokia 125 будет доступна в черном, красном и бирюзовом цветах, а Nokia 150 можно будет купить в белом, черном и синем исполнениях.