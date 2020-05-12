Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.87 EUR/RUB: 80 BTC/USD: 8756.9

12 июня : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

12.05.2020 12:07

Новые простые кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России появятся в третьем квартале. Их в магазинах будут предлагать по рекомендованной розничной цене 2390 и 2990 рублей соответственно.

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.

В Nokia 125 есть несколько игр, среди которых «Змейка», а еще в аппарате есть VGA камера со светодиодной фотовспышкой, FM-радио и батарея на 1020 мАч.

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Новая версия Nokia 150 уже оснащена Bluetooth, встроенной антенной для FM радио, MP3 плеером, поддержкой карт памяти до 32 ГБ и камерой 0,3 Мп. Батарея в новинке на 1020 мАч. Телефоны работают под управлением Series 30+.

На российском рынке Nokia 125 будет доступна в черном, красном и бирюзовом цветах, а Nokia 150 можно будет купить в белом, черном и синем исполнениях.

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги