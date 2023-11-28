Назвали три способа обнаружения «шпиона» в своем смартфоне

Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности из Лиги Цифровой Экономики, рекомендует использовать антивирусную программу для обнаружения шпионского софта на смартфонах. По его мнению, антивирус является первым и основным инструментом борьбы с вредоносными файлами и программами.

Вторым методом, предложенным Фоминым, является анализ изменения поведения устройства. Он отмечает, что если смартфон быстро разряжается, увеличивается расход интернет-трафика, происходит автоматическое включение геолокации или отправка СМС-сообщений на неизвестные номера, то есть основания полагать, что устройство может быть подвергнуто шпионажу.

Третий способ обнаружения скрытого софта, который Фомин предлагает, это установка сканера приложений. Этот инструмент будет непрерывно отслеживать подозрительный доступ и информировать владельца устройства об этом.

Таким образом, согласно рекомендациям Фомина, использование антивирусной программы, анализ поведения устройства и установка сканера приложений могут помочь обнаружить и предотвратить наличие шпионского софта на смартфоне.