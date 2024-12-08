В преддверии Нового года на рынке наблюдается повышенный интерес к телевизорам, и так происходит ежегодно.

Однако в магазинах находится огромное число моделей в разных ценовых категориях. Портал «Палач» решил помочь с выбором тем покупателям, которые рассматривают телевизор в ценовом сегменте до 20 000 рублей.

Так, россиянам были названы ТОП-3 дешевых телевизоров в РФ стоимостью до 20 000 рублей, где первую строчку списка занял Xiaomi TV A 32 2025. Его стоимость стартует от 15 900 рублей. 32-дюймовый телевизор получил DLED-экран с HD-разрешением и яркостью 220 нит.

Он также имеет стереосистему с поддержкой Dolby Audio мощностью 20 Вт и работает на операционной системе Android TV с доступом к популярным приложениям и голосовому помощнику «Google Ассистент».

Также эксперты советуют обратить внимание на модель бренда TCL, а именно 32S5400AF. Он обойдется дешевле, чем лидер и оснащен 32-дюймовым LED-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой HDR10 и функцией Micro Dimming для улучшения качества изображения.

Звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Audio мощностью 16 Вт, а смарт-функции также реализованы с помощью Android TV.

Ну и еще одной моделью, представленной в ТОП-3, стал Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43 за 19,3 тыс. рублей. Этот телевизор имеет уже 43-дюймовый DLED-экран с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью 260 нит.

Звук обеспечивает система Dolby Digital Plus мощностью 20 Вт, а операционная система YaOS поддерживает голосовое управление через «Алису» и популярные приложения.