Названы лучшие смартфоны октября в разных ценовых категориях по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили рейтинг лучших Android-смартфонов за октябрь, оценивая их по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях.

Так, в ценовой категории до 999 юаней или до 13 600 рублей лидерство оказалось за ZTE Yuanhang 41 с бюджетным процессором Unisoc T760. В тройку также вошли Vivo Y200T и Nubia Mavericks 5G, которые работают на чипах Snapdragon 6 Gen 1 и Unisoc T760 соответственно.

В ценовом диапазоне до 1999 юаней или 27 200 рублей лидерами стали Redmi Turbo 3, iQOO Z9 Turbo и OnePlus Ace 3V. Первые два устройства используют процессор Snapdragon 8s Gen 3, а смартфон от OnePlus оснащён его упрощённой версией — Snapdragon 7+ Gen 3.

Среди моделей стоимостью до 2999 юаней или 40 900 рублей в тройке лидеров оказались Redmi K70 Ultra, iQOO Z9 Turbo+ и iQOO Neo9S Pro, все они работают на процессоре Dimensity 9300+.

В категории до 3999 юаней или 54 500 рублей лучшим смартфоном стал iQOO 13 с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite. За ним следуют iQOO Neo9 Pro на Dimensity 9300 и Meizu 21 Pro, использующий прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3.

В сегменте устройств выше 3999 юаней или 54 700 рублей выделяются новейшие флагманы Oppo Find X8, Vivo X200 и Honor Magic7. Производительность двух первых обеспечивается процессором Dimensity 9400, а Honor Magic7 оснащён Snapdragon 8 Elite.