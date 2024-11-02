Названы ТОП-10 самых мощных смартфонов октября по версии AnTuTu

В октябре компании Mediatek и Qualcomm представили свои новые флагманские процессоры. Mediatek выпустила DNT 9400, который использует «полноядерную» архитектуру, включая мощное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,62 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Одноядерная производительность улучшилась на 35%, а многоядерная — на 28%.

Qualcomm, в свою очередь, представила Snapdragon 8 Extreme Edition с архитектурой Oryon, включающую два «суперядра» с тактовой частотой 4,32 ГГц и шесть производительных ядер на частоте 3,53 ГГц. Этот процессор показал улучшение производительности на 45% по сравнению с предыдущим поколением.

Благодаря высоким показателям новых процессоров, в октябре произошла значительная перестановка в списке флагманских устройств по версии AnTuTu, где почти все места в первой десятке заняли новые модели.

Рейтинг производительности флагманских смартфонов в октябре:

OnePlus 13

Средний балл: 2,926,644

OnePlus 13, выпущенный в конце октября, занял первое место благодаря отличной настройке Snapdragon 8 Extreme Edition и высокой производительности.

iQOO 13

Средний балл: 2,906,489

Хотя iQOO 13 немного уступает OnePlus 13, он также показал отличные результаты, сохранив конкурентоспособную цену.

Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition

Средний балл: 2,843,812

Vivo X200 Pro стал дебютом для DNT 9400 и продемонстрировал сбалансированную производительность, соответствующую ожиданиям пользователей.

Кроме тройки лидеров, стоит упомянуть iQOO Neo9S Pro +, который использует процессор предыдущего поколения. Его производительность заметно уступает новым моделям, что подчеркивает разницу между старыми и новыми флагманскими процессорами.

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