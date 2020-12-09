Названы страны с самыми высокими ценами на Playstation 5 и Xbox Series X

Специалисты Picodi.com рассказали о стоимости новых игровых консолей в разных странах.

Так, стало известно, в каких странах Playstation 5 и Xbox Series X обходятся дороже всего. Оказалось, что самая высокая цена на Playstation 5 зафиксирована в Украине.

Там стоимость консоли составляет 106 600 рублей, причем эта цена указана без учета стоимости игр. Xbox Series X дороже всего обходится жителям Аргентины – 97 500 рублей.

А вот дешевле всего эти игровые приставки оценены в Канаде, где просят 37 100 и 35 300 рублей за Playstation 5 и Xbox Series X соответственно.

В нашей стране разница между стоимостью консолей составляет 1,4 тыс. рублей. Playstation 5 оценена в 45 600 рублей, а консоль от Sony обойдется покупателям в 47 500 рублей.