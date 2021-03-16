Названы стоимость и дата анонса нового смартфона Poco X3 Pro от Xiaomi

В сети постепенно раскрывают подробности о грядущей новинке Poco X3 Pro, которую готовит китайская компания Xiaomi.

Недавно стало известно, когда модель будет представлена, а также инсайдеры уже выяснили, какой ценник она получит.

Если верить источнику, то Poco X3 Pro от Xiaomi будет представлен 30 марта.

Эта модель получит процессор Snapdragon 860, батарею на 5160 мА•ч, которая будет поддерживать 33-ватную зарядку, а также тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп и AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

На рынке новинка будет представлена в двух конфигурациях с разным объёмом памяти. Первая получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Европейская цена такой версии составит 270 евро. Вторая модификация будет иметь уже 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, а ее стоимость будет около 320 евро.

В переводе на российский рубль цена смартфона составит около 20-25 тыс. рублей. Его цветовая гамма будет представлена черным, синим и бронзовым вариантами.