Названы сроки релиза Apple MacBook на процессорах для «смартфонов»

Еще в прошлом году сообщалось, что Apple намерена выпустить серию ноутбуков с мобильным процессором.

Ранее сообщалось, что CPU в таких моделях будет особый, собственной разработки «яблочной» компании.

Теперь аналитик Минг-Чи Куо написал, что в 2021 году выйдут ноутбуки с ARM процессором. Инсайдеру известно, что такой Mac появится в первой половине года.

Подробностей про модели пока нет, но есть предположение, что чипы будут выпускаться по пятинанометровому техпроцессу.

Также предполагается, что первым ноутбуком с ARM процессором станет MacBook Air.