Названы сроки релиза Apple MacBook на процессорах для «смартфонов»25.02.2020 15:33
Еще в прошлом году сообщалось, что Apple намерена выпустить серию ноутбуков с мобильным процессором.
Ранее сообщалось, что CPU в таких моделях будет особый, собственной разработки «яблочной» компании.
Теперь аналитик Минг-Чи Куо написал, что в 2021 году выйдут ноутбуки с ARM процессором. Инсайдеру известно, что такой Mac появится в первой половине года.
Подробностей про модели пока нет, но есть предположение, что чипы будут выпускаться по пятинанометровому техпроцессу.
Также предполагается, что первым ноутбуком с ARM процессором станет MacBook Air.
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