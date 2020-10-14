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Названы способы смыть коронавирус со смартфона

14.10.2020 15:31

Смартфоны, как и немытые руки, могут являться распространителями опасных бактерий и вирусов, в том числе и коронавируса.
Поэтому важно соблюдать меры предосторожности в виде регулярного мытья рук и дезинфекции смартфонов, которые уже давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Одним мытьем рук от коронавируса не избавится, ведь он может быть на поверхности смартфона.

Эксперты дали советы, как избавится от коронавируса и других микробов со смартфонов. Как известно, вирус может попасть на поверхность смартфона, например, от зараженного человека, который чихнул рядом или трогал устройство.

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.

При этом лучше всего дезинфекцию делать изопропиловым спиртом, так как он меньше всего принесет вреда экрану.

Если под рукой нет такого спирта, а дезинфекция просто необходима, то уже можно обработать поверхность этанолом и перекисью водорода, но злоупотреблять не стоит, так как они могут повреждать экран и корпус.

При дезинфекции лучше воспользоваться ватным диском и избегать попадания дезинфицирующих жидкостей в разъемы.

Ну и достаточно необычным назван способ помыть смартфон под водой, но это будет актуально только для тех моделей устройств, в которых заявлена соответствующая защита.

Смартфон назвали потенциальным источником заражения коронавирусом

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