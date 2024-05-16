Названы смартфоны Nokia, которые обновятся до Android 15

Компания Nokia, известная своими смартфонами с версией Android, близкой к стандартной, представила список моделей, которые, по всей видимости, получат долгожданное обновление до Android 15.

Издание Gizmochina опубликовало этот список, в котором указаны следующие устройства: Nokia XR21, Nokia X30, Nokia G60 и Nokia G42.

Nokia выделяется среди прочих брендов тем, что ей не требуется значительно изменять интерфейс и настройки своих смартфонов при выпуске новой версии операционной системы Android. Благодаря этому, обновления программного обеспечения для устройств Nokia часто доступны раньше, чем для многих других брендов.

Однако следует отметить, что представленный список не является окончательным и основан на политике обновления программного обеспечения для смартфонов Nokia.