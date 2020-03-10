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Обзоры рынков

Названы смартфоны, которые клонируют чаще всего

10.03.2020 20:16

Новый рейтинг опубликовали эксперты Master Lu, которые рассказали о марках и моделях смартфонов, которые копируют на рынке чаще всего.


Данные были обнародованы за период с марта прошлого по март 2019 года. Так, среди брендов лидерами в таком рейтинге стали: Samsung (29,54%), Apple (26,44%), Xiaomi (9,83%), Honor (6,10%), Oppo (4,51%), Vivo (2,36%), Google (1,8%), Meizu (1,48%), OnePlus (1,47%) и Lenovo (0,79%).

Если говорить о моделях смартфонов, то чаще всего фирмы и компании подделывают iPhone 8, на втором месте рейтинга оказался Samsung W2018 и в тройку лидеров вошел Samsung W2019.

На четвертой и пятой строчке находятся iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+, а в десятке лидером еще оказались Honor 9, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6 и Samsung Galaxy Note 8.

Также эксперты рассказали, что все поддельные смартфоны обладают типичными характеристиками, а именно имеют процессор MediaTek MT6589, экран разрешением HD и графическое ядро Mali-400 MP GPU.

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