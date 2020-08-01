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Обзоры рынков

Названы смартфоны Huawei которые получат EMUI 10.1 в августе

01.08.2020 16:03

Китайская компания Huawei готовит большое обновление для своих смартфонов в августе.
Недавно выяснилось, какие устройства получат обновление EMUI 10.1, в котором будет и апдейт безопасности.

Новая прошивка уже представлена для ряда моделей смартфонов, но скоро список расширится за счет новых смартфонов.

Так, новую ОС получат пользователи глобальных Mate Xs, Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, Mate 20 и Nova 5T, обновление для последнего уже доступно и в России.

Также среди моделей смартфонов, которые обновятся до EMUI 10.1 в августе оказались: P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30 Pro, P30, Honor 30, Honor 30 Pro, Honor View 30, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20, Honor 10 lite, а также Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 RS, Mate Xs.

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