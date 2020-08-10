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Названы смартфоны 2020 года с самой быстрой зарядкой

10.08.2020 15:23

Эксперты Android Authority подготовили рейтинг смартфонов, в котором указали модели с самой быстрой зарядкой из протестированных в этом году.
При тестировании использовали смартфоны, вышедшие на рынок в 2020 году.

По результатам тестов был составлен график, глядя на который можно заметить, что флагманские модели смартфонов заряжаются дольше всех.

Быстрее всего заряд батареи пополняется в смартфоне Realme X50 Pro 5G. На подзарядку ему требуется 33 минуты.

Oppo Find X2 Pro оказался на второй строчке с результатом 43 минуты, а в тройке лидеров расположился Xiaomi Mi 10 Pro – 46 минут.

Далее в списке оказались Realme X3 SuperZoom (56 мин.), OnePlus 8 Pro (60 мин.) и OnePlus 8 (63 мин.).

А вот у устройств Samsung Galaxy S20 Ultra и Poco F2 Pro время для полной зарядки оказалось одинаковым и составило 64 мин.

Названы смартфоны 2020 года с самой быстрой зарядкой

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