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Названы системные требования для РС-версии Death Stranding

11.06.2020 20:44

Death Stranding пока доступна только на PlayStation 4. На эту консоль игра вышла в прошлом году, а через месяц она станет доступна и на РС.
Разработчики игры рассказали, какой нужен компьютер, чтобы запустить Death Stranding в разрешении 720р и 30 FPS.

Для такого формата у пользователя система должна быть оснащена 8 ГБ ОЗУ, процессором Core i5-3470 или Ryzen 3 1200, а также видеокартой GeForce GTX 1050 или Radeon RX 560 с собственной памятью 3 ГБ и 4 ГБ соответственно.

Рекомендованные требования для Death Stranding выглядят уже иначе, ведь тут требуется Core i7-3770 или Ryzen 5 1600, видеокарты GeForce GTX 1060 или Radeon RX 590 с 6 ГБ памяти и минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Такое «железо» позволит насладиться игрой с разрешением 1080р и 60 FPS. Для Death Stranding компьютер должен работать под управлением Windows 10.

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