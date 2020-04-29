Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире

Больше всего в интернете зафиксировано iPhone 7, при этом по продажам сейчас лидерами считаются другие модели.

Специалисты DeviceAtlas определили самые популярные и самые покупаемые смартфоны.

Как оказалось, в Сети больше всего зарегистрировано iPhone 7, но сейчас эта модель не является самой продаваемой на рынке.

Но в прошлом году по данным аналитиков, с этой модели больше всего пользователей подключалось к глобальной сети.

Как пишет «ГазетаDAILY», популярными еще стали iPhone 8, 6 и iPhone X.

Среди Samsung числятся Galaxy S8 и S9. Что касается самых востребованных, то список меняется в зависимости от региона. Так, в США в 2020 году наибольшим спросом пользуется iPhone 11 и Xr.

В Европе чаще всего покупают iPhone 11, iPhone Xr, Samsung Galaxy A50, Galaxy A10 и A40. На китайском рынке Oppo A5 и A9, а также Oppo A5s.