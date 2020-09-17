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Названы самые защищенные от прослушки телефоны

17.09.2020 08:10

Российский эксперт рассказал, какие телефоны менее подвержены прослушке, обращая внимание, что в целом подслушать разговор можно любого человека.
При этом пока еще на рынке есть устройства, которые можно назвать самыми защищенными, так как в них больше защиты от рассекречивания данных.

О самых защищенных от прослушки телефонах рассказал эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин, который пообщался с журналистам агентства «Прайм».

В целом специалист говорит, что подслушать разговор человека можно на любом телефоне, при этом наиболее надежной является сеть с использованием шифрования стандарта А5/3 и технологии VoLTE.

Именно модели телефонов с поддержкой этих технологий сложнее всего прослушать.

Отдельно было отмечено, что при наличии специального оборудования получение содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени.

Однако помимо такого оборудования иногда еще используются программы и трояны, а также специальные атаки злоумышленников на телефоны.

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