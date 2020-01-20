Названы самые сложные для ремонта устройства 2019 года

iFixit проанализировали данные о ремонтопригодности устройств, которые оказались в распоряжении специалистов, и составили рейтинг.

В опубликованном iFixit сообщении рассказали об устройствах, которые без проблемы поддаются ремонту и наоборот.

Так, в антирейтинге оказались наушники Apple AirPods Pro, заработавшие 0 баллов за ремонтопригодность из 10. То есть в случае выхода наушников из строя придется покупать новые.

На второй строчке расположился MacBook Pro 16 с результатом 1 балл. В этом продукте очень сложно даже заменить клавиатуру. В тройке оказался смартфон Samsung Galaxy Fold.

В нем очень сложно заметить аккумулятор, который очень сильно приклеен.

Лучшими в плане ремонтопригодности оказались: модульный смартфон Fairphone 3, заработавший 10 баллов из 10 возможных, компьютер Mac Pro 2019 с результатом 9 балов, а также игровая приставка Xbox One S All Digital с показателем 8 баллов.

Источник: Gazetadaily.ru.