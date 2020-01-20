Названы самые сложные для ремонта устройства 2019 года

Названы самые сложные для ремонта устройства 2019 года20.01.2020 11:36
iFixit проанализировали данные о ремонтопригодности устройств, которые оказались в распоряжении специалистов, и составили рейтинг.
В опубликованном iFixit сообщении рассказали об устройствах, которые без проблемы поддаются ремонту и наоборот.
Так, в антирейтинге оказались наушники Apple AirPods Pro, заработавшие 0 баллов за ремонтопригодность из 10. То есть в случае выхода наушников из строя придется покупать новые.
На второй строчке расположился MacBook Pro 16 с результатом 1 балл. В этом продукте очень сложно даже заменить клавиатуру. В тройке оказался смартфон Samsung Galaxy Fold.
В нем очень сложно заметить аккумулятор, который очень сильно приклеен.
Лучшими в плане ремонтопригодности оказались: модульный смартфон Fairphone 3, заработавший 10 баллов из 10 возможных, компьютер Mac Pro 2019 с результатом 9 балов, а также игровая приставка Xbox One S All Digital с показателем 8 баллов.
Источник: Gazetadaily.ru.
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