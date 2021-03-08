Названы самые производительные смартфоны февраля по версии AnTuTu

Как и ожидалось, первые строчки рейтинга AnTuTu достались смартфонам, которые имеют процессор Snapdragon 888, созданный по 5-Нм техпроцессу.

В обновленном рейтинге бенчмарка, основанном на данных по тестированию устройств в феврале, первое место занял iQOO 7, который заработал 727 тыс. баллов.

На втором месте расположился Xiaomi Mi 11 с показателем 708 тыс. баллов, а третий результат показал Samsung Galaxy S21 Ultra, у которого 680 тыс. баллов.

Все три смартфона созданы на базе нового флагманского процессора 2021 года. На четвертом и пятом месте оказались Huawei Mate 40 Pro (Kirin 9000) и Samsung Galaxy S21+ (Exynos 2100) с показателями 654 000 и 646 000 баллов соответственно.

В десятке самых производительных смартфонов еще оказались Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos 2100) — 638 тыс. баллов; ASUS ROG Phone 3 (Snapdragon 865+) — 630 тыс. баллов; OPPO Find X2 Pro (Snapdragon 865) — 610 тыс. баллов; Samsung Galaxy S21 (Exynos 2100) — 601 тыс. баллов; OnePlus 8 Pro (Snapdragon 865) — 596 тыс. баллов.