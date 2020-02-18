Названы самые производительные недорогие смартфоны 2020 года

Специалисты AnTuTu рассказали о самых производительных смартфонах в среднебюджетном сегменте по итогам их тестирования в бенчмарке.

В новом рейтинге лидирующую позицию занял постоянно дешевеющий смартфон Redmi Note 8 Pro, который на российском рынке представлен по цене почти 16 тыс. рублей минимум.

На второй строчке самых мощных среднебюджетных гаджетов оказался Xiaomi Mi Note 10, а в тройку лидеров вошел Xiaomi Mi 9T, который к слову компания снимает с производства.

В первой пятерке самых производительных недорогих смартфонов 2020 года оказались Samsung Galaxy A80 и realme XT.

Все указанные выше аппараты в России продаются по цене не выше 30 тыс. рублей.