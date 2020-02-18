Названы самые производительные недорогие смартфоны 2020 года

Названы самые производительные недорогие смартфоны 2020 года18.02.2020 23:47
Специалисты AnTuTu рассказали о самых производительных смартфонах в среднебюджетном сегменте по итогам их тестирования в бенчмарке.
В новом рейтинге лидирующую позицию занял постоянно дешевеющий смартфон Redmi Note 8 Pro, который на российском рынке представлен по цене почти 16 тыс. рублей минимум.
На второй строчке самых мощных среднебюджетных гаджетов оказался Xiaomi Mi Note 10, а в тройку лидеров вошел Xiaomi Mi 9T, который к слову компания снимает с производства.
В первой пятерке самых производительных недорогих смартфонов 2020 года оказались Samsung Galaxy A80 и realme XT.
Все указанные выше аппараты в России продаются по цене не выше 30 тыс. рублей.
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