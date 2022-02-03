Названы самые продаваемые товары на площадке AliExpress

Маркетплейс AliExpress Россия является самым посещаемым в России, таковым он остается и по итогам прошлого года.

Ежемесячная аудитория площадки превышает 35 млн человек, а оборот в 2021 году составил свыше 306 млрд рублей. Оборот товаров в отчетный период увеличился на 124%, передаёт Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на аналитиков AliExpress Россия.

Больше всего заказов совершали жители таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Что касается самых популярных товаров, то в десятке оказались шнурки без завязывания, бумага формата А4, смартфон Xiaomi Redmi 9A, стекло для смартфона, USB-кабель и дрель.

Помимо этого, популярными на площадке были таблетки Finish, цифровая карта для пополнения бумажника в PlayStation, робот-пылесос iLife V50, контактные линзы Acuvue Oasys, подгузники Pampers и смартфон Xiaomi Poco X3.