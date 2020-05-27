Специалисты ресурса VGChartz опубликовали обновленную статистику по продажам игровых консолей за все время их существования.

В результате были названы самые продаваемые игровые консоли в мире и оказалось, что рейтинг возглавляет Sony PlayStation 2.

Впрочем, в целом первые позиции остаются не за новыми моделями. Лидер рейтинга разошелся тиражом в количестве 157,68 млн экземпляров с момента выхода, а это 2000-й год.

Nintendo DS оказалась на втором месте с результатом 154,9 млн, а в тройке лидеров находится Game Boy — 118,69 млн.

Актуальное поколение PlayStation находится на четвертой позиции, а самая версия PlayStation оказалась в пятерке лидеров с результатом 102,5 млн проданных экземпляров.