Главная » Новости

Названы самые продаваемые Android-смартфоны 5G в Китае во втором квартале 2021 года

На чтение 1 мин Просмотров 182 Опубликовано

Согласно данным Strategy Analytics, Xiaomi была крупнейшим в мире брендом смартфонов Android 5G во втором квартале 2022 года. Тем не менее, только один телефон компании смог войти в тройку самых продаваемых смартфонов Android 5G в Китае за тот же период. В то время как остальные два были от OPPO и vivo соответственно.

Названы самые продаваемые Android-смартфоны 5G в Китае во втором квартале 2021 года

Strategy Analytics говорит, что менее популярный OPPO A53 5G был самым продаваемым 5G Android смартфоном в Китае во втором квартале 2021. Для тех, кто не знает, этот 5G телефон сделал свой дебют еще в декабре 2020 года.

Кроме того, второй по популярности моделью стал Redmi K40, а на третьем месте — iQOO 7. Эти два телефона среднего класса также известны как убийцы флагманов, поскольку они предлагают больше по своей цене по сравнению с конкурентами.

Говоря о международной доступности этих устройств, только Redmi K40 можно купить за пределами материкового Китая. Этот телефон известен как Mi 11X в Индии и POCO F3 на остальных мировых рынках.

Источник — Astera.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
@ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе
Добавить комментарий

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе