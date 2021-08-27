Названы самые продаваемые Android-смартфоны 5G в Китае во втором квартале 2021 года

Согласно данным Strategy Analytics, Xiaomi была крупнейшим в мире брендом смартфонов Android 5G во втором квартале 2022 года. Тем не менее, только один телефон компании смог войти в тройку самых продаваемых смартфонов Android 5G в Китае за тот же период. В то время как остальные два были от OPPO и vivo соответственно.

Strategy Analytics говорит, что менее популярный OPPO A53 5G был самым продаваемым 5G Android смартфоном в Китае во втором квартале 2021. Для тех, кто не знает, этот 5G телефон сделал свой дебют еще в декабре 2020 года.

Кроме того, второй по популярности моделью стал Redmi K40, а на третьем месте — iQOO 7. Эти два телефона среднего класса также известны как убийцы флагманов, поскольку они предлагают больше по своей цене по сравнению с конкурентами.

Говоря о международной доступности этих устройств, только Redmi K40 можно купить за пределами материкового Китая. Этот телефон известен как Mi 11X в Индии и POCO F3 на остальных мировых рынках.

Источник — Astera.