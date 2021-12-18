Названы самые популярные видеокарты в РФ на фоне высокого спроса

Это осень в России был зафиксирован серьезный рост спрос на видеокарты, о чем стало известно Hi-Tech Mail.ru в ходе совместного с AliExpress Россия исследования.

По информации экспертов, осенью продажи видеокарт выросли в 8 раз. В целом за период с 1 сентября по 30 ноября в России увеличился спрос на компоненты для игровых ПК в два раза.

Чаще всего продаются видеокарты из бюджетного сегмента, а именно модели стоимостью от 15 до 30 тыс. рублей.

В целом россияне предпочитают игровые видеокарты с GDDR5 на 4 ГБ и частотой процессора 1290 МГц.

Если говорить о самых популярных видеокартах, то в первой пятерке самых продаваемых оказались: GeForce GTX 960 4GB; AMD Radeon RX 580 8Gb; GeForce RTX 3060 8G; Radeon RX590 8GB и GeForce GTX 1660 6Gb.