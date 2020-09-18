Названы самые частые киберугрозы первого полугодия

О самых популярных вредоносных ссылках, которые используют мошенники, рассказали специалисты в сфере кибербезопасности компании Group-IB.

Результаты исследования оказались в распоряжении «РБК». Сообщается, что в целом в период карантинов киберпреступники стали чаще пользоваться фишинговыми рассылками с целью кражи данных.

Также популярностью пользуются и банковские трояны. Фишинговые рассылки используются для получения данных пользователей с целью получения в дальнейшем доступа к популярным интернет-сервисам.

Популярность такого метода выросла в два раза, причем сообщается, что на фишинговые страницы приходится 46% от всех ненастоящих станиц в Интернете.

При этом популярность вирусов-шифровальщиков в последние годы наоборот сократилась и на них приходится только 1% от всех вредоносных писем.

Среди последних каждое третье письмо содержит программу-шпион, а она позволяет получить платежные данные или другую важную информацию о пользователе.

Загрузчики и бэкдоры также являются популярными у мошенников. Последние позволяют получать доступ к компьютеру, а первые загружают вредоносное ПО.

Если говорить о популярности программ, то в списке лидеров оказался банковский троян RTM, программа-шпион Loki PWS, бэкдор Formbook и шпионская программа AgentTeslа.