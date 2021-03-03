Названы самые популярные пароли по итогам 2020 года

Компания Data Leakage & Breach Intelligence опубликовала обновленный рейтинг паролей, которые чаще всего использовали пользователи в прошлом году.

Впрочем, лидеры среди паролей не изменились, несмотря на все предостережения экспертов создавать сложные пароли.

Стоит отметить, что Data Leakage & Breach Intelligence занимается информационной безопасностью, а при составлении рейтинга самых популярных паролей были анализированы все масштабные утечки паролей за прошлый год.

Среди паролей, которые состоят только из цифр, самыми популярными стали:

123456

123456789

111111

Password

12345678

123123

12345

1234567

000000

1234567890

Если говорить о паролях только с буквами, то тут лидерами являются:

qwerty

password

qwertyuiop

iloveyou

asdasd

zxcvbnm

qazwsx

dragon

asdfghjkl

monkey

Отдельно стоит отметить, что в прошлом году пользователи стали активно использовать такие пароли как «covid», «корона» и «epidemic».