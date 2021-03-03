Названы самые популярные пароли по итогам 2020 года

Названы самые популярные пароли по итогам 2020 года03.03.2021 06:28
Компания Data Leakage & Breach Intelligence опубликовала обновленный рейтинг паролей, которые чаще всего использовали пользователи в прошлом году.
Впрочем, лидеры среди паролей не изменились, несмотря на все предостережения экспертов создавать сложные пароли.
Стоит отметить, что Data Leakage & Breach Intelligence занимается информационной безопасностью, а при составлении рейтинга самых популярных паролей были анализированы все масштабные утечки паролей за прошлый год.
Среди паролей, которые состоят только из цифр, самыми популярными стали:
123456
123456789
111111
Password
12345678
123123
12345
1234567
000000
1234567890
Если говорить о паролях только с буквами, то тут лидерами являются:
qwerty
password
qwertyuiop
iloveyou
asdasd
zxcvbnm
qazwsx
dragon
asdfghjkl
monkey
Отдельно стоит отметить, что в прошлом году пользователи стали активно использовать такие пароли как «covid», «корона» и «epidemic».
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