Названы самые популярные музыкальные сервисы в мире

Аналитики Counterpoint Research опубликовали статистику по популярности потоковых музыкальных сервисов в мире.

Сразу специалисты отметили, что количество пользователей музыкальных сервисов в 2019 году увеличилось на 32% до 358 млн. Считается, что причиной роста стали эксклюзивные контенты, акции и скидки.

Что касается самых популярных музыкальных сервисов в мире, то лидером является Spotify. Сообщается, что платформа имеет 31% от общего дохода отрасли и 35% от дохода от платных подписок.

На втором месте находится Apple Music с показателем 24 и 19%, а в тройку лидеров входит Amazon, у которой доля от общего дохода платных подписок составляет 15%.

В рейтинге еще оказались Tencent Music и YouTube Music.