Названы самые популярные игры и приложения за 2023-й год по версии RuStore

Официальный российский цифровой мобильный магазин RuStore провел анализ популярности приложений и игр в 2023 году. Согласно данным, самыми популярными играми на платформе стали Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и «Плюс Сити».

Среди жанров, наиболее востребованными в 2023 году были экшены (18,6% скачиваний), симуляторы (14,9%) и приключения (10,9%).

В категории симуляторов популярными оказались игры «Плюс Сити», «Симулятор Автобуса 3D», «МАТРЕШКА РП», Forge Shop и Dream Farm.

В жанре экшенов чаще всего скачивали Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival, Code of War и Sniper Master: City Hunter. Среди головоломок популярными оказались «Подземелья и Алмазы три в ряд», Tetris и «1000 и одна задача на логику».

Среди приложений, лидерами по популярности в 2023 году стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». Категория финансовых приложений оказалась наиболее популярной, составляя около половины всех скачиваний.

В категории финансовых приложений наиболее популярными оказались «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн».

В категории полезных инструментов были «Мегафон», «Почта Mail.ru» и «Мой МТС», среди покупок чаще интересовались Ozon, Wildberries и «Мегамаркет».

В категории транспорта популярностью пользовались «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Яндекс Go», а в категории развлечений — Rutube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

RuStore был запущен в 2022 году и ежемесячно привлекает аудиторию более 26 миллионов человек в России. В магазине представлено более 32 тысяч приложений.