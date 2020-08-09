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Названы самые мощные чипсеты для смартфонов в 2020 году

09.08.2020 19:09

Рейтинг самых мощных мобильных процессоров был составлен специалистами бенчмарка AnTuTu.
Эксперты при изучении мощности процессоров учитывали показатели средней производительности CPU и GPU по всем смартфонам, которые их имеют.

В результате были названы самые мощные чипсеты для смартфонов по итогам первого полугодия 2020 года.

Ожидаемо на первой строчке оказался флагманский процессор 2020 года Snapdragon 865, результат которого составил 401 108 баллов.

На второй строчке расположилось решение от MediaTek и ее процессор Dimensity 1000+, который набрал средний балл 341 714.

Прошлогодний процессор Snapdragon 855 Plus стал третьим с результатом 327 796 баллов, а в пятерке лидеров еще оказались Huawei Kirin 990 5G и Qualcomm Snapdragon 855.

Также в рейтинге числятся Huawei Kirin 990, MediaTek Dimensity 1000L, Huawei Kirin 980, Kirin 985 5G и MediaTek Dimensity 820.

Названы самые мощные чипсеты для смартфонов в 2020 году

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