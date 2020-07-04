Названы самые ликвидные в мире смартфоны

Компания SellCell опубликовала результаты собственного исследования, в котором рассказала о наиболее выгодных смартфоном мирового рынка.

Для исследования специалисты брали устройства компаний Apple, Samsung, Google, Sony и LG, но почему-то учитывать устройства китайских компаний эксперты не стали.

Основной стали данные по стоимости устройств на момент старта продаж и через два года. То есть в списке оказались устройства 2018 года.

Так, оказалось, что самым ликвидным смартфоном является iPhone XR, который за два года потерял 53% от своей первоначальной стоимости.

Самым неликвидным в рейтинге оказался LG G7 ThinQ, который через два года будет сложно продать даже за 100 долларов.

Если говорить о брендах в целом, то меньше всего теряют в цене устройства от компании Apple – 60%, тогда как модели других производителей дешевеют более чем на 70%.

iPhone XS Max 64 ГБ — 56,8%;

iPhone XS 64 ГБ — 56%;

iPhone XR 64 ГБ — 53,2%;

Samsung Galaxy S9+ 64 ГБ — 75,6%;

Samsung Galaxy S9 64 ГБ — 75,9%;

Samsung Galaxy Note9 128 ГБ- 72,4%;

Pixel 3 XL 64 ГБ — 79,1%;

Pixel 3 64 ГБ — 79,2%;

Sony XZ2 Premium 64 ГБ — 87,2%;

Sony XZ2 64 ГБ — 86,9%;

LG V40 ThinQ 64 ГБ — 83,6%;

LG G7 ThinQ 64 ГБ — 89,7%.