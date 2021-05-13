Названы самые «конфиденциальные» мессенджеры

Основой для рейтинга стали данные App Privacy в Apple App Store.

Как известно, компания Apple с выпуском операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 сделала более прозрачным сбор данных, заставив разработчиков приложений предоставлять прозрачные данные о том, какие сведения собирают приложения и программы.

В сети между тем уже успели составить рейтинг мессенджеров, которые меньше всего собирают конфиденциальных данных.

Оказалось, что самым «конфиденциальным» мессенджером является Signal. Чуть больше информации собирает Skype и Zoom.

Следующими в списке оказались Discord, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и TikTok.

Последний, хоть и не является полноценным мессенджером, но собирает больше всех данных, в том числе и ID устройства, финансовую информацию, адреса, историю браузеров и многое другое.