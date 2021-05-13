Названы самые «конфиденциальные» мессенджеры

Названы самые «конфиденциальные» мессенджеры13.05.2021 22:54
Основой для рейтинга стали данные App Privacy в Apple App Store.
Как известно, компания Apple с выпуском операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 сделала более прозрачным сбор данных, заставив разработчиков приложений предоставлять прозрачные данные о том, какие сведения собирают приложения и программы.
В сети между тем уже успели составить рейтинг мессенджеров, которые меньше всего собирают конфиденциальных данных.
Оказалось, что самым «конфиденциальным» мессенджером является Signal. Чуть больше информации собирает Skype и Zoom.
Следующими в списке оказались Discord, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и TikTok.
Последний, хоть и не является полноценным мессенджером, но собирает больше всех данных, в том числе и ID устройства, финансовую информацию, адреса, историю браузеров и многое другое.
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