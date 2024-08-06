Названы регионы РФ, жители которых быстрее всех накопят на покупку iPhone 15 Pro

Эксперты сервиса «ДамПродам» подсчитали, сколько времени жителям разных регионов России потребуется для покупки нового iPhone 15 Pro.

Согласно исследованию, быстрее всего накопить на смартфон получится у жителей Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов. В то же время жители Ингушетии будут откладывать деньги дольше всех.

Для расчета использовали данные Росстата о средних доходах населения и стоимость iPhone 15 Pro, которая составляет примерно 114 750 рублей. Индекс iPhone был рассчитан на основе средней зарплаты, деленной на количество рабочих дней в месяц.

В итоге, первые три места по скорости накопления заняли Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Ненецкий АО.

Москва оказалась на четвертом месте, а замыкает пятерку Магаданская область. Дольше всего придется работать жителям Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики и Тывы.