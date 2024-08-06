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Названы регионы РФ, жители которых быстрее всех накопят на покупку iPhone 15 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Эксперты сервиса «ДамПродам» подсчитали, сколько времени жителям разных регионов России потребуется для покупки нового iPhone 15 Pro.

Согласно исследованию, быстрее всего накопить на смартфон получится у жителей Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов. В то же время жители Ингушетии будут откладывать деньги дольше всех.

Для расчета использовали данные Росстата о средних доходах населения и стоимость iPhone 15 Pro, которая составляет примерно 114 750 рублей. Индекс iPhone был рассчитан на основе средней зарплаты, деленной на количество рабочих дней в месяц.

В итоге, первые три места по скорости накопления заняли Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Ненецкий АО.

Москва оказалась на четвертом месте, а замыкает пятерку Магаданская область. Дольше всего придется работать жителям Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики и Тывы.

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